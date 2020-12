Sesa, crescita del 15,5%. Continua lo sviluppo sostenibile dell'azienda empolese

Il Gruppo Sesa continua il proprio percorso di crescita, fondato in primo luogo sullo sviluppo sostenibile del capitale umano e delle competenze a servizio della trasformazione digitale

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha esaminato ed approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 ottobre 2020, nonché un programma di evoluzione del proprio sistema di governance con l’obiettivo di orientare la gestione del Gruppo allo sviluppo sostenibile ed alla generazione di valore di lungo termine per i tutti i propri stakeholder (capitale umano, ambiente, comunità sociali oltre agli azionisti)

I risultati semestrali al 31 ottobre del Gruppo Sesa mostrano ricavi consolidati pari ad Eu 889 milioni in crescita del 15,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed un capitale umano che raggiunge la soglia di circa 3.100 dipendenti, per il 99% inseriti a tempo indeterminato, con una crescita di oltre 600 risorse umane rispetto al 30 aprile 2020.

“I risultati semestrali accelerano la crescita già conseguita nel primo trimestre e beneficiano della resilienza organizzativa e lo straordinario impegno del nostro capitale umano; a seguito dell’emergenza pandemica il Gruppo ha attivato tempestivamente misure per salvaguardare la sicurezza delle risorse umane adottando un modello di organizzazione ibrido con l’utilizzo di tecnologie digitali che ha permesso la continuità operativa a supporto dei nostri stakeholder. Le modifiche statutarie proposte intendono rafforzare la focalizzazione sulla crescita sostenibile, implementando le performance ESG non finanziarie ed avviando il percorso di certificazione B Corp, in coerenza con l’attenzione che da sempre abbiamo per una generazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder del Gruppo” ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

“Proseguiamo il nostro percorso di crescita, fondato in primo luogo sullo sviluppo sostenibile del capitale umano e delle nostre competenze a servizio della trasformazione digitale di clienti e business partner nei principali segmenti dell’innovazione tecnologica quali cloud, security, analytics, cognitive-A.I. Abbiamo deciso di proporre alla prossima assemblea dei soci di orientare ulteriormente la governance del Gruppo Sesa verso obiettivi di crescita sostenibile in coerenza con una visione di impresa da sempre sensibile agli interessi di tutti gli stakeholder” ha commentato Il Presidente del CDA, Paolo Castellacci.

