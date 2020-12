Tari scontata anche per imprese a San Miniato, Confesercenti soddisfatta

“Un ringraziamento al sindaco Simone Giglioli e alla sua vice Elisa Montanelli per aver accolto il nostro accorato appello per un sostegno concreto alle imprese per quanto riguarda il pagamento della Tari. Eravamo consapevoli che il regolamento non permetteva il blocco delle scadenze, quindi importante che il Comune abbia trovato la strada alternativa del ristoro”.

È Claudio Del Sarto, coordinatore Valdera e Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, a commentare positivamente l’annuncio del sindaco di San Miniato per quanto riguarda il contributo alle imprese per alleggerire i costi della tassa dei rifiuti.

“L’amministrazione comunale sanminiatese, come sempre, è stata disponibile a confrontarsi con la nostra associazione per calibrare al meglio l’intervento in questo caso sulla Tari – dice ancora Del Sarto -. Proprio grazie alla concertazione è stato possibile migliorare il bando allargando il più possibile la platea dei soggetti interessati. Diamo atto al sindaco, inoltre, di aver compreso le difficoltà in particolare degli ambulanti.

Su nostra sollecitazione è stato infatti concesso lo sconto di un mese di Tari ai concessionari dei posteggi per i tre mercati che si svolgono nel territorio comunale. Per la presentazione della domanda basta andare sul sito del Comune e trovare l’apposito modulo da inviare”.

La conclusione del coordinatore Valdera e Cuoio di Confesercenti Toscana Nord. “Siamo disponibili da subito a mettersi intorno ad un tavolo con l’amministrazione comunale per provare a modificare il regolamento Tari per il 2021, considerando che difficilmente le imprese usciranno a breve dalla profonda crisi. Magari rimodulando, in via straordinaria, tariffe e scadenze”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord