A fuoco un camion in A1, autostrada chiusa per ore

I vigili del fuoco di Montepulciano sono intervenuti questa notte intorno alle ore 01.45 per un incendio che ha interessato un autoarticolato trasportante saponi e deodoranti, in autostrada A1, al km 395 direzione Sud, tra Valdichiana e Chiusi. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino alle ore 5.15, quando è stata riaperta la corsia nord a doppio senso di marcia. Nella corsia sud stanno terminando le operazioni di smassamento. Non si segnalano persone coinvolte.

Al momento, in direzione Roma, il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 6 km di coda.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana e proseguire in direzione Perugia per poi immettersi sulla E45 e rientrare in A1 alla stazione di Orte.