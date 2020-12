Ancora dieci giorni per partecipare al bando per privati che operano nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario

Ancora 10 giorni per partecipare al bando ordinario per i contributi per associazioni, comitati, fondazioni o altri soggetti privati senza scopo di lucro che operano nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario. La giunta comunale di recente ha infatti approvato lo stanziamento di 19 mila euro per finanziare il bando.

A poter usufruire dei contributi associazioni o altri privati con sede del Comune di Pisa o che svolgono la loro attività nel territorio del Comune di Pisa, purché attive da almeno due anni e purché non abbiano già usufruito di precedenti contributi concessi dal Comune.

Per aderire al bando (scaricabile sul sito internet del Comune nella sezione “Bandi / Altri Bandi” o direttamente a questo link https://bit.ly/3gyWklz) si devono compilare gli appositi moduli reperibili sul sito (a cui va apposta marca da bollo da 16 euro). La scadenza per la partecipazione è fissata alle ore 10 di lunedì 28 dicembre. Si può spedire per raccomandata il plico direttamente a “Comune di Pisa – Direzione DD13- Ufficio Sociale”, consegnarlo a mano all’Urp (previo appuntamento telefonico allo 050.910320) o per mezzo PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it . Sul plico o sulla busta dovrà essere riportata la denominazione del soggetto proponente (associazione, ente, fondazione, ecc) e riportata la dicitura “Bando anno 2020 per la concessione di contributi ordinari. Settore d’intervento: sociale, socioassistenziale e sociosanitario”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa