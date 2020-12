Andrea Bufalari nuovo direttore UOC Chirurgia Generale Urgenza dell’Ospedale di Nottola

Andrea Bufalari è il nuovo Direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia Generale e Urgenza dell’Ospedale di Nottola.

Oggi venerdì 18 dicembre 2020 il dott. Andrea Bufalari ha firmato alla presenza del Direttore Generale AUSL TSE Antonio D’Urso il contratto quale nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e Urgenza dell’Ospedale di Nottola.

Il dott. Bufalari viene da una lunga esperienza presso l’Azienda Sanitaria di Perugia e negli ultimi dieci anni ha lavorato con responsabilità di settore chirurgico tra l’Ospedale San Donato di Arezzo e quello della Valdichiana aretina della Fratta.

Il dott. Bufalari mantiene la direzione della struttura complessa di chirurgia dell’ospedale della Fratta ad interim nell’attesa di bandire l’Avviso per direzione di struttura complessa di chirurgia.

“Questa nomina, dichiara il Direttore Generale della AUSL TSE Antonio D’Urso, rientra nell'ampio programma di rafforzamento dell’organizzazione aziendale per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato. È nostra intenzione dotare l’azienda di figure professionali qualificate ed in grado di affrontare le nuove sfide che ci attendono avendo sempre la massima attenzione al fabbisogno delle nostre realtà territoriali”.

Fonte: Ufficio Stampa