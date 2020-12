Per lavori di ripristino di una scarpata in corrispondenza dello svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione Mare sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura delle rampe d'ingresso e di uscita dello svincolo dal 28 al 31 dicembre con orario 7-19. Sarà predisposta la segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze