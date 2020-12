Il Calendario Rinascita 2021 contro la violenza sulle donne fa tappa a San Giuliano Terme

Fa tappa anche a San Giuliano Terme il Calendario Rinascita 2021, progetto ideato e realizzato da Rebecca Goetzke e Sarajò Mariotti.

Professioniste della moda, hanno messo in campo questa iniziativa "per contrastare la violenza sulle donne, che non va ricordata solo il 25 novembre - affermano -. L'idea ci è venuta durante il primo lockdown, che ha messo a dura prova la nostra società, sia dal punto di vista economico che della salute e delle relazioni personali". Di lì, l'idea di mettere a frutto la loro esperienza nel campo, come detto, della moda, ma non solo.

Rebecca Goetzke è una presentatrice di eventi live e televisivi, fotomodella, indossatrice e aspirante attrice, di nazionalità statunitense, che vive e lavora da più di dieci anni in Italia.

Sarajò Mariotti è una modella-indossatrice che ha lavorato e lavora ancora per i marchi più prestigiosi della moda italiana e non, come Versace, Valentino, Ermanno Scervino, Michael Kors e Mariella Burani. Ha inoltre fondato la Scuola di portamento e bon-ton Anastacia Fashion Academy, dove insegna portamento, bon-ton e altre discipline di promozione personale.

Da Rebecca nasce questo progetto, che coinvolge fin da subito la sua amica e collega Sarajò. Insieme hanno riunito le professionalità che ruotano attorno ai rispettivi campi lavorativi per realizzare il Calendario della Rinascita 2021, progetto di respiro regionale. Che avrà uno scatto, vale a dire un mese, dedicato a San Giuliano Terme (ospitato proprio dallo stabilimento termale).

"Valorizzare le professioni, dare l'opportunità di rimettersi in gioco a chi è stato colpito dalla paralisi della situazione Covid-19 - proseguono -, e non far sentire sole tutte quelle donne che continuano, purtroppo, a vivere situazioni difficili, dov'è contemplata la violenza. Ringraziamo le istituzioni che hanno creduto in noi e ci sostengono, a partire dal Comune di San Giuliano Terme e tutte le altre che si stanno unendo nel concederci il patrocinio. Queste istituzioni non si voltano dall'altra parte, anzi, e lo apprezziamo moltissimo. Il progetto vuole, in sostanza, dare un piccolo contributo psicologico, culturale e artistico in questo momento così delicato. Insomma, 25 novembre tutto l'anno".

"Ringraziamo - concludono - anche tutti i nostri partners che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, e anche il presidente Stefano Tomà dell'Artistic Development Association International, e tutti gli sponsor".

Lara Ceccarelli, assessora alle pari opportunità del Comune di San Giuliano Terme: "Le pari opportunità e il contrasto alla violenza sulle donne sono al centro della nostra amministrazione. Ben vengano iniziative volte a promuovere questi principi e ad applicarli concretamente nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana. Ringrazio Rebecca e Sarajò per il prezioso contributo".

Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme: "Quando Rebecca e Sarajò ci hanno proposto di patrocinare il progetto del calendario abbiamo accettato con entusiasmo: la nostra amministrazione non intende isolare il 25 novembre e dal 26 fino all'anno successivo si fa finta di niente. Con loro abbiamo condiviso fin da subito questo concetto e speriamo anche altre istituzioni facciano lo stesso".

Partners e sponsor: Officine Garibaldi (Il Cantiere delle Idee).

Stilisti: Antonia Nicoletti di AEN69 Accessori in Pelle (Pisa), Cinzia Esse, Bigiotteria Lucca, Martina Donzella di Maiden Martina (Viareggio), Khroma.it di Eleonora Delli (Pisa), Diaz Sessantaquattro, abbigliamento (Ponte a Egola), Camelia Spose di Chiara Ferrato (Pisa)

Hair style: Effetto Donna di Marianna e Tiziana (Pisa), Namlov di Vincenza Melillo (Lucca), Parrucchiere Flavio di Flavio Mammoletto (San Donà di Piave), Bysteand di Andrea Filippi (Livorno).

Make up: Boudoir 31 di Lucca, Nara Caldas Novais di Pisa, Bianco Trichilo di Pisa, Eliane Bueno De Almeida di Follonica, Antonella Zampaletta di Pisa, Monica Torlai di Firenze.

Fotografi: Paolo Catucci, Paolo Svorta, Plinio Neri

Videomakers: Simone Bergamasco e Alessandro Vettori

Fotografo di scena: Devis Bendinelli

Ha partecipato anche Martina Niccolai con la sua versione della canzone "Rinascerò, rinascerai".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa