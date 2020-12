Il 'Mercatale in Empoli', idee regalo a base di prodotti della terra, toscani e a km0

Sui banchi del mercato agroalimentare empolese, domani, sabato 19 dicembre 2020, in Via Bisarnella, zona parco Mariambini, dalle 8 alle 13, gli affezionati troveranno come sempre prodotti di qualità, genuini, a chilometro zero ma anche, come già detto, prodotti ‘fuori porta’: ospite ancora una volta l’azienda agricola di Pino Mariella con le sue succose arance direttamente dalla Basilicata e più precisamente dalla bella Tursi.

ECCO GLI ALTRI COLTIVATORI CHE ESPONGONO – Si conferma ancora protagonista l’olio nuovo dell’azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli che a Empoli porta anche carne di vitello, di maiale e salumi.

Il Papini invece espone sul banco miele nostrano.

Sempre da Montespertoli il Colle Fiorentino con la sua varietà di ortaggi di stagione.

Gli immancabili formaggi di Maria a latte crudo dalla bella Volterra.

Da Lastra a Signa il pane di grani antichi del forno di Romolino.

L’azienda agricola di Luigina da Certaldo che porterà come sempre verdure di stagione.

Marco da Castelfiorentino dalla sua macelleria delizierà i palati con salumi di filiera rigorosamente toscana.

Infine, Andrea con fave, marmellata, uova e una variegata scelta di verdure.

Tornano da Pistoia il vivaio Petreti e Pischedda con una vasta varietà di piante, fiori e piante aromatiche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa