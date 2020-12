Incontro online del sindaco di Cerreto Guidi con la scrittrice Elisa Puricelli Guerra

Archiviato con ottimi risultati il primo appuntamento con Daniele Nicastro, Martedì 22 dicembre alle ore 18,30 si terrà un nuovo incontro intorno ai libri. Nel corso di un’iniziativa online visibile in diretta sul profilo facebook della Biblioteca comunale “Emma Perodi”, il Sindaco Simona Rossetti parlerà con Elisa Puricelli Guerra del libro “ Il segreto del pettirosso”, recentemente pubblicato dalla Casa editrice Salani.

Elisa Puricelli Guerra è nata a Milano e ha trascorso svariati anni a Londra, che considera un po’ la sua patria letteraria. Ha studiato Storia Medievale, ma proprio quando era sicurissima di voler diventare un topo di biblioteca, nel 1998 ha scoperto la letteratura per ragazzi e non l’ha più abbandonata. Lettrice insaziabile, lavora da anni come editor, traduttrice e scrittrice. Ha pubblicato diversi romanzi che spesso hanno per protagonisti brillanti ragazze e ragazzi dai capelli rossi. Tra i riconoscimenti ottenuti, nel 2013 ha vinto il «Premio Bancarellino» e il «Premio Castello di Sanguinetto» con il libro Cuori di carta.

L’iniziativa “Incontro intorno ai libri. Appuntamenti online con gli scrittori” ha l’obiettivo di proseguire il percorso di conoscenza della Biblioteca e i progetti di lettura che non è ora possibile svolgere in presenza.