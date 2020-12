Lega: "Nel pieno della pandemia Nardella pensa a onorare la Merkel"

"Mentre da più parti a Firenze si rivolgono disperati e ripetuti appelli affinchè migliaia di attività commerciali stante la pandemia evitino la chiusura il Sindaco Dario Nardella, invece di impegnarsi su come aiutarle concretamente, trova il tempo per chiedere di concedere la cittadinanza onoraria ad Angela Merkel. Davvero un'idea geniale che fa il paio con l'atteggiamento della maggioranza giallorossa in Parlamento, dove per intere giornate, ha costretto Camera e Senato a dibattere su temi come la transomofobia e la cancellazione dei Decreti sicurezza per favorire il business dell’accoglienza. Non c'è che dire, l'iniziativa del Primo cittadino è davvero un chiaro esempio di sensibilità e vicinanza alla città che amministra.... Oltretutto, far diventare cittadina di Firenze proprio la Cancelliera, equivale a far inchinare il capoluogo toscano alla principale rappresentante della famigerata Troika. In sintesi Nardella costringe Firenze ad ossequiare Berlino ed i suoi sodali. Ristoratori, artigiani e commercianti in genere, ringraziano dunque sentitamente per il pensiero!

Sen. Tiziana Nisini (Lega)

Sen. Manuel Vescovi (Lega)

On. Donatella Legnaioli (Lega)

On. Manfredi Potenti (Lega)