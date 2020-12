Lite per il parcheggio di una bicicletta, accoltellato un 45enne a Prato

Lite in strada per futili motivi ieri pomeriggio nella Chinatown di Prato. Un uomo di nazionalità cinese ha accoltellato un connazionale. L'uomo, 57 anni, senza fissa dimora e gravato da un decreto di espulsione perché non in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito invece è un 45enne: da quanro si apprende avrebbe ricevuto un fendente all'altezza del fianco. È stato trasferito all'ospedale Santo Stefano dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico con i medici che si sono riservati la prognosi. Proprio il ferito ha indicato il suo aggressore che non si era allontanato ed aveva ancora con sé un coltello da cucina usato per colpire la vittima. Stando ad una prima ricostruzione la lite sarebbe iniziata dopo che la vittima ha parcheggiato la sua bicicletta vicino al posto dove il l'aggressore stava riposando.