Ponsacco, restyling centro storico e sostegno attività: soddisfazione di Confcommercio

“Il Comune di Ponsacco ha messo in campo una serie di misure che vanno nella direzione auspicata in questo periodo drammatico: alleggerire le spese e stanziare un contributo per imprese e attività commerciali e partire con il progetto di riqualificazione del centro storico, che permette di guardare al prossimo anno con un po' di ottimismo”. Esprime soddisfazione il direttore di Confcommerico Provincia di Pisa Federico Pieragnoli per gli interventi di sostegno alle attività ponsacchine colpite dal lockdown che si uniscono al via libera annunciato dal sindaco Francesca Brogi per il restyling del centro cittadino.

“Ringraziamo il sindaco e l'assessore al commercio Roberta Lazzeretti per la sensibilità dimostrata e l'attenzione rivolta a chi in questi mesi ha dovuto chiudere o subire limitazioni che hanno paralizzato l'attività. Affitto, tasse e utenze da saldare, pagamento di fornitori e dipendenti però non si sono fermati, e per far fronte a questo momento servono sostegni straordinari che il comune di Ponsacco ha adottato con lungimiranza e senso di responsabilità”.

“Con questi interventi l'amministrazione ha deliberato un azzeramento totale della Tari 2020, pari a tre mensilità, sia per la parte fissa che per la parte variabile per le imprese chiuse o che hanno svolto attività saltuaria durante il primo lockdown” spiega il presidente di Confcommercio Area Vasta Alessandro Simonelli. “Oltre all'esenzione dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre sia per le attività commerciali che per gli operatori del mercato e l'istituzione di un fondo di 100mila euro per le attività rimaste chiuse o che hanno subito limitazioni nel periodo in cui la Toscana è stata Zona Rossa, che possono essere integrati come ulteriore sconto sulla Tari”.

Simonelli esprime soddisfazione anche per il progetto di restyling del centro storico di Ponsacco. “Un programma portato avanti e condiviso in piena sinergia da Confcommercio con il Comune. Il progetto prenderà il via con l'inizio del 2021, partendo dall'illuminazione di alcuni monumenti, e proseguirà con l'allestimento di arredi urbani. Una strategia fondamentale per il rilancio del centro storico di Ponsacco, che siamo sicuri contribuirà a rendere più bella e accogliente la città”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa