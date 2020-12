Pontedera, prosegue il lavoro del Centro di Raccolta

Il Comune di Pontedera ha deciso di estendere estende fino alla fine di Aprile l’orario del Centro di Raccolta in località La Bianca. L’estensione dell’apertura di 12 ore giornaliere, per 6 giorni la settimana, attraverso prenotazione, si protrarrà quindi fino al 30 Aprile 2021, garantendo un servizio ampio, pur in un periodo di difficoltà emergenziale.

La scelta è stata attuata per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e per provare a diluire gli orari di accesso agli impianti, limitando così gli assembramenti e consentendo così un ingresso di circa 1200 utenti al mese nel modo più ordinato possibile.

Si rammenta, inoltre, che questa estensione nella raccolta degli ingombranti presso il Centro di Raccolta è stata affiancata dall’aumento del ritiro ingombranti a domicilio, da due a quattro passaggi settimanali.

“L'amministrazione ha scelto questa estensione compiendo uno sforzo organizzativo non da poco - ha commentato l'assessore all'Ambiente, Mattia Belli - L'intento è quello di protrarre le condizioni di efficienza e di sicurezza, garantendo agli utenti un servizio nel pieno rispetto delle normative vigenti legate all'emergenza Covid. Stiamo comunque valutando un’estensione dell’orario e della modalità di prenotazione come gestione ordinaria dell’impianto, vista l’efficienza e l’efficacia che ha assunto il servizio in questi mesi".

Infine, può essere utile ricordare che, come avviene per le prenotazioni accessi ai Centri di Raccolta, è consigliabile richiedere il ritiro ingombranti a domicilio utilizzando la modalità online presente sul sito www.geofor.it, piuttosto che il Numero Verde. Per chi preferisse comunque adoperare il telefono (nell’ultimo mese, Geofor, ha registrato poco meno di ventimila telefonate), è stato verificato che il chiamare nella fascia oraria pomeridiana consente di avere tempi di attesa inferiori, rispetto a quelli del mattino. L'azienda sta comunque perfezionando le modalità di risposta anche attraverso altri canali, che verranno messe a disposizione degli utenti già con l'inizio del 2021.

Fonte: Ufficio Stampa