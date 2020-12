Un'Use Computer Gross carica e decisa aspetta Piombino

Se è vero che non si può parlare di partita decisiva dopo appena tre giornate, è altrettanto vero che la gara che sabato sera alle 19 attende l'Use Computer Gross al Pala Sammontana contro Piombino (arbitri Sordi di Casalmorano e Di Franco di Bergamo) è molto importante. La squadra di coach Alessio Marchini è infatti reduce da due sconfitte consecutive e quindi la posta in palio è senza dubbio alta. "Per noi è una sfida molto importante - conferma coach Alessio Marchini - i motivi sono diversi. E' anzitutto la gara che arriva prima della pausa natalizia, poi viene subito dopo la sconfitta di San Miniato e quindi vogliamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto domenica scorsa. L'obiettivo è ritrovare la vittoria perchè abbiamo tutta l'intenzione di fare un passo in avanti dimostrando di avere solidità e fiducia nelle cose che facciamo. Ovviamente l'avversario non è dei più semplici. Piombino, seppur viva pure lei un momento non facile essendo ancora a zero, è squadra di grande livello. La compagine livornese è stata fortemente penalizzata dal Covid e quindi la classifica è bugiarda e non dobbiamo farci caso più di tanto. I nomi, del resto, li conosciamo tutti quanti e sappiamo che per batterli servirà una grande prestazione". La Computer Gross, oltretutto, non ha passato una settimana facile portandosi dietro alcuni acciacchi fisici e quindi la gara si presenta con molte insidie.

Da ricordare infine che la partita sarà trasmessa sulla nuova piattaforma Lnp Pass e quindi visibile agli abbonati.

Fonte: Use Basket Empoli