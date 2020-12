A Poggibonsi i Rioni sostengono la ricerca scientifica

Anche i Rioni di Poggibonsi sostengono la ricerca scientifica. Questa mattina al Coop.Fi di Poggibonsi i rappresentanti dei quartieri della cittadina nel Senese hanno fatto una donazione, a nome dei Rioni storici, per la campagna Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani, promossa da Unicoop Firenze insieme a Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop Reno.

Nel dettaglio sono intervenuti il presidente Yuri Secondo, Sandro Borghesi del Rione Borgaccio, Giuseppe Vaiano del Rione Romituzzo, Vanessa Toce del Rione Chiesina, Lorenzo Bove del Rione Cimamori, Alessio Terrosi del Rione Centro, Cristina Cometi del Rione Orti, Niccolò Bueti del Rione Falco.

La campagna si pone come raccolta fondi popolare per sostenere i ricercatori del MAD Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale. Nato nel 2018 per studiare possibili soluzioni al fenomeno dell’antibiotico resistenza (identificata dalla comunità scientifica internazionale come prima causa di mortalità a livello mondiale nei prossimi decenni), il MAD Lab da marzo scorso ha prontamente indirizzato le proprie competenze nell’individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Ad oggi, la previsione è di poter contare su una terapia specifica entro la primavera 2021. Ma la ricerca non si può fermare, perché la comunità scientifica ha già identificato diverse mutazioni del virus ed è dunque importante approfondirne la conoscenza per poter rispondere tempestivamente ad altre eventuali emergenze sanitarie.

“Ringraziamo i Rioni di Poggibonsi per il loro contributo. Ogni donazione è importante, sia per le risorse che destina alla ricerca scientifica, quindi alla nostra salute e al nostro futuro, sia perché mette al centro dell'attenzione il tema della ricerca. Poggibonsi, oggi come sempre, fa squadra e questa donazione dei Rioni rientra nella più ampia collaborazione che lega Unicoop Firenze, la sezione soci e Poggibonsi. Grazie ancora e un invito a tutti a contribuire, per potere davvero tornare più vicini nel 2021" afferma Paolo Viti, presidente sezione Soci Coop Poggibonsi.

Per donare c'è tempo fino al 6 gennaio. Si può contribuire a favore della ricerca scientifica donando punti della Carta socio o denaro alle casse, sulla piattaforma on line di Eppela (www.eppela.com/curiamolaricercainsiemeacoop) e con bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT57I0306909606100000175655.

Le cooperative che aderiscono alla campagna raddoppieranno quanto raccolto e i risultati via via raggiunti saranno monitorati e comunicati.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa