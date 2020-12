Cinghiale spinge cacciatore facendolo cadere per 20 metri

Oggi, durante una battuta di caccia nel comune di Cavriglia, un cacciatore è stato spinto da un cinghiale in un burrone. L'uomo, un 38enne della zona, stava prendendo parte alla battuta quando è stato spinto dall'animale precipitando in un burrone. La caduta, di circa 20 metri, sarebbe terminata in un torrente.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza, l'automedica e l'elicottero Pegaso del 118. Il 38enne è stato portato all'ospedale della Gruccia di Montevarchi con l'ambulanza dove ha ricevuto le cure del caso. Le condizioni dell'uomo non sono gravi.