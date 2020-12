Cocaina in casa, arrestata una coppia in Valdisieve

Una coppia di Rufina è stata arrestata per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. I carabinieri hanno messo in manette un 34enne di origini albanese e una 26enne italiana. Tutto è nato da un controllo da parte di una pattuglia vicino alla zona industriale.

Due donne, a bordo di un'utilitaria, stavano viaggiando a velocità elevata. I carabinieri le hanno fermate e hanno trovato sei dosi di cocaina da poco più di mezzo grammo l'una, oltre a una piccola somma in contanti. Droga e soldi erano della sola conducente del mezzo.

La casa di quest'ultima è stata perquisita e sono stati trovati un bilancino, sostanza da taglio, materiale da confezionamento e un piccolo quantitativo di hashish.

Nel corso dell’attività, il telefono della donna ha intanto continuato a squillare incessantemente, segno che qualcuno la stava aspettando. Si trattava del suo ragazzo, il 34enne, per cui i militari hanno ritenuto opportuno estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo a Pontassieve.

Sono così saltate fuori altre due dosi di cocaina, confezionate in modo simile alle prime, un altro bilancino, ulteriore sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e una discreta somma in contanti.

I due, gravati da alcuni precedenti, sono così stati arrestati; ieri pomeriggio è stato celebrato nei loro confronti il rito per direttissima presso il Tribunale di Firenze, con relativa convalida degli arresti e sottoposizione di entrambi all’obbligo di presentazione alla p.g..