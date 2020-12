Solidarietà, donazione di Rotary Empoli alla Croce Rossa

La solidarietà nonostante i lunghi e difficili mesi che abbiamo passato e stiamo per passare non si ferma.

Continuano infatti ad arrivare donazioni alla Croce Rossa di Empoli. Questa volta è stato il Rotary Club Empoli a donare dei dispositivi di protezione individuale, indispensabili per l’associazione per continuare la sua opera di aiuto ai bisognosi, sia in ambulanza ordinaria che in molte altre attività.

Il Comitato di Empoli ringrazia perciò tutto il Rotary Club Empoli, ed in particolare il Presidente Luca Bartali ed il Consigliere Alessandro Papanti, che si sono fatti promotori dell’iniziativa all’interno del club e ‘postini’ nel portare i DPI al Comitato di Empoli: "Come Croce Rossa cercheremo di usare nel migliore dei modi questa graditissima donazione, aiutando per quanto ci sarà possibile chi avrà bisogno del nostro aiuto anche grazie a questi DPI, indispensabili per la protezione dei nostri Volontari".