Fuochi d'artificio, Lega Empoli: "Sia vietato l'utilizzo"

Sappiamo che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, anche contraffatti, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno ed in particolare nella notte di Capodanno.

Inoltre tutti siamo a conoscenza che anche gli animali (domestici e non solo) possono subire traumi e forti disagi da questi strumenti pirotecnici e che in questo momento di emergenza coronavirus è fondamentale evitare qualunque tipo di assembramento, che si potrebbe creare con persone interessate a vedere gli scoppi dei botti.

E' compito del Comune tutelare i beni pubblici e sollecitare la massima attenzione perché sia preservata l'incolumità dei cittadini.

Quindi come Lega chiediamo che l'amministrazione comunale vieti l'utilizzo di ogni strumento pirotecnico dal 19 dicembre al 7 gennaio, con particolare attenzione alle aree a rischio propagazione incendi, scuole, luoghi di culto, ospedali ed edifici di valenza storica ed artistica.

Andrea Picchielli - Capogruppo Lega Salvini Empoli