Furti nei negozi di lusso, sgominata una banda: arresti anche a Livorno

Un gruppo di criminali specializzato in furti nei negozi di lusso è stato arrestato tra il Nord Italia e Livorno. Sei persone di origini georgiane sono finite in manette all'alba di oggi, sabato 19 dicembre.

I carabinieri di Tirano (Sondrio) hanno fermato a Bolzano e Livorno i sei. Hanno fra 20 e 50 anni, sono specializzati in furti nei negozi di beni di lusso e hanno compiuto azioni in gran parte d'Italia. Il colpo maggiore è avvenuto in una oreficeria a Livigno il 10 ottobre, quando hanno compiuto un maxi-furto di orologi.

Il titolare stava servendo una cliente. Non si è accorto di un gruppo di persone, tutte con le mascherine anti Covid al volto, che fingendosi clienti, senza alcun accento straniero, aveva forzato con speciali grimaldelli le vetrinette con gli orologi di marca per poi richiuderle silenziosamente. Sono arrivate in soccorso alle indagini le riprese delle telecamere di sorveglianza dentro l'oreficeria.