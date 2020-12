Furto in un'area di servizio di Empoli

Un furto è avvenuto nella serata di giovedì 17 dicembre in un'area di servizio di Empoli in via Lucchese. Poco prima delle 23 il proprietario del distributore Beyfinha chiamato i carabinieri: alcuni malviventi avrebbero aperto la colonnina del self service dove i clienti inseriscono i contanti per fare carburante. I ladri avrebbero portato via il contenuto, anche se la stima è in corso. I carabinieri indagano anche grazie all'impianto di videosorveglianza. La notizia è stata riportata da La Nazione.