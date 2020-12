Incidente sulla SS 1 Aurelia a Orbetello, un ferito: chiusa la corsia di marcia

Sulla SS 1 "Aurelia" al km 144,400, a seguito di un incidente è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, in direzione nord ad Orbetello, in provincia di Grosseto.

Nell' impatto è coinvolta una sola autovettura e il conducente è rimasto ferito.

Il traffico è momentaneamente deviato sulla corsia di sorpasso.

Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell'ordine per le attività di rimozione del veicolo e di pulizia del piano viabile.

Fonte: Anas - Ufficio stampa