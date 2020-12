La Prima Cena, inaugurazione a Volterra

Verrà inaugurata martedì 22 dicembre a Palazzo dei Priori "La Prima Cena", l'opera realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Carducci di Volterra.

"E' un vero piacere - dichiara l'assessora all'Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - poter ospitare la nuova opera realizzata dagli studenti del Liceo artistico. Dopo Garbuglio NOF4, anche questa volta, i ragazzi della nostra scuola hanno dimostrato creatività, inventiva e una profonda sensibilità artistica. Con uno sguardo attento all’attualità e, contemporaneamente, legato alla nostra cultura, sono riusciti a raccontare il presente facendolo dialogare con la storia.”

L'installazione, che parteciperà alla III Biennale dei Licei Artistici Italiani, è, come comunicato dalla scuola, "una sentita denuncia e una tangibile osservazione e valutazione dell’odierno rapporto tra l’uomo e la natura. Una natura alla quale dobbiamo volgere tutte le nostre attenzioni se vogliamo che essa non si ribelli e trasformi la terra da madre in matrigna. "La Tavola" costruita con materiali locali: legno, terra, stoffa, alabastro, sostiene, contiene ed evidenzia elementi e sostanze preziose e pure come "semi e pane"."

L'evento si svolgerà alle 17 nella Sala Bianca di Palazzo dei Priori.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa