Biblioteca digitale 'natalizia', da Rete REA.net e-book e download in regalo

Dopo il boom nei mesi di marzo ed aprile, continua a crescere il numero di utenti della Rete REA.net che richiedono l’iscrizione a MediaLibraryOnLine.

MLOL è la biblioteca digitale toscana gratuita e ad accesso libero 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Ma soprattutto le statistiche ci mostrano che il servizio di prestito e consultazione digitale è sempre più utilizzato e apprezzato dai lettori, che durante le chiusure delle biblioteche causate dall’emergenza Covid-19 hanno scoperto le risorse culturali digitali disponibili in rete.

UN PO’ DI DATI – A novembre il numero dei nuovi iscritti a MLOL tra gli utenti della Rete REA.net è più che raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2019, i download degli e-book sono quasi quadruplicati e la consultazione dei quotidiani locali riporta numeri triplicati rispetto a novembre 2019.

Nell’ultimo mese abbiamo registrato 1.317 consultazioni solo per La Nazione di Empoli e 189 download di e-book della collezione condivisa Regionale. Continua la crescita costante anche dell’utilizzo della collezione di audiolibri: il dato a livello regionale è di 31.615 audiolibri ascoltati a novembre 2020, contro i 15.803 di novembre 2019.

CIRCA 5.000 EURO PER L’ACQUISTO DI E-BOOK E DOWNLOAD – Questo il regalo che la Rete REA.net ha deciso di fare ai propri utenti, così attivi nel prestito e nella consultazione dei materiali messi a disposizione sulla piattaforma MLOL.

Nel dettaglio il 60% del budget sarà destinato all’acquisto di download, mentre con il 40% verranno acquistati e-book per la collezione condivisa: i titoli da acquistare verranno scelti tenendo conto delle novità editoriali, delle proposte di acquisto degli utenti e delle code di prenotazione su alcuni dei titoli più richiesti del momento.

L’invito quindi a tutti gli utenti già iscritti a MLOL è quello di entrare nella propria pagina personale, navigare e scoprire tutte le novità che il servizio offre!

PER ISCRIVERSI A MLOL – Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine occorre essere iscritti ad una biblioteca della Rete REA.net, richiedere l’account MLOL e fornire un indirizzo di posta elettronica valido. In seguito alla richiesta l'utente riceverà una mail contenente le credenziali di accesso (username e password) e un link per effettuare il primo accesso.

COSA SI TROVA IN MLOL – MediaLibraryOnLine mette a disposizione una grande quantità e varietà di risorse: oltre 7.000 tra quotidiani e riviste nazionali e internazionali, 61.000 e-book disponibili per il prestito e oltre 700.000 open, 60.000 audiolibri, e oltre 400 film.

I contenuti possono essere open, cioè non soggetti a copyright e per questo liberamente fruibili, o accessibili in streaming o in download. Per le Risorse MLOL è possibile prendere in prestito ogni mese 5 ebook, 5 audiolibri e 5 film e fare 5 prenotazioni. Il prestito digitale ha una durata di 14 giorni. Illimitata invece la lettura di tutti i contenuti OPEN.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa