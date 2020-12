Non rispettano le norme anti-Covid: 5 multe a Fucecchio

Un bivacco è stato rimosso dai carabinieri nei boschi delle Cerbaie intorno a Fucecchio. Grazie all'aiuto dei cani sono state setacciate le aree interne della fitta boscaglia tra le frazioni di Massarella, Galleno e Vedute. Il bivacco è stato incontrato in via delle Pinese e subito rimosso.

L'azione dei carabinieri non termina qui. Cinque persone tra i 19 e i 60 anni sono state sanzionate per l'inosservanza delle norme anticontagio: erano tutte provenienti da altri Comuni e non hanno saputo giustificare la presenza a Fucecchio (o frazioni).

Inoltre due persone sono state trovate in possesso di droga. Uno aveva con sé 0,84 grammi di cocaina mentre un altro 0,92 grammi di hashish. A quest'ultimo è stata ritirata la patente.