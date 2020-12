Nuova ordinanza a Santa Croce per la lotta all'inquinamento atmosferico

Il Comune di Santa Croce sull'Arno pubblica una nuova ordinanza in materia di 'Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal particolato PM10'. In particolare l'ordinanza prevede il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro a partire da oggi, 19 dicembre, fino al 23 dicembre 2020.

Il documento invita inoltre alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati di trasporto e all'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Dopo i cinque giorni di validità l'ordinanza si ripeterà fino al 31 marzo, alla comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2 da parte di ARPAT. Tutti i contravventori saranno puniti a termini di legge.