Obbligo di casco sui monopattini, Armentano (Pd) replica a Cocollini: "Priorità è la sicurezza"

“Ci stupisce la presa di posizione del consigliere Cocollini riguardo all’ordinanza del sindaco che prevede l’obbligo di indossare il casco per chi usa il monopattino a partire da febbraio. Se è vero che anche lui è a favore, dobbiamo forse pensare che prima della sicurezza debbano venire gli interessi economici di un privato?”. Così il capogruppo PD Nicola Armentano replica a Emanuele Cocollini della Lega (Qui la notizia).

“Noi non abbiamo dubbi: la priorità è la sicurezza sulla strada, sempre. Incidenti con questi mezzi elettrici si sono purtroppo già verificati in altre città. Ci sarà tempo per adeguare anche il servizio di sharing appena partito. Anche noi, come Coccolini, auspichiamo che venga approvata quanto prima una legge nazionale, ma la città di Firenze si è già mossa e questa è l’unica vera (e buona) notizia” conclude il capogruppo PD.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa