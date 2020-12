In Consiglio regionale il Presepe all'Uncinetto cerretese

In un anno particolare nel quale l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha deciso con presepisti ed associazioni di rinunciare alla Via dei Presepi, limitandosi ad un sobrio allestimento in fondi e vetrine, la tradizione presepiale di Cerreto Guidi fa comunque parlare di sé.

Da alcuni giorni, infatti, una parte del Presepe all’Uncinetto di Gessica Mancini è ospitato presso il Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale della Toscana.

Si tratta dello stesso presepe che lo scorso anno si meritò le congratulazioni di Papa Francesco che lo apprezzò nella rassegna dei Cento Presepi in Vaticano.

“Ci riempie di soddisfazione sapere-commenta Simona Rossetti- che i presepi frutto dell’arte creativa dei maestri presepisti di Cerreto Guidi, vengano ospitati in luoghi e contesti importanti, ottenendo ovunque l’ammirazione di tutti.

Ringrazio nello specifico Gessica Mancini e le Dame all’Uncinetto che da anni portano avanti un’attività che va ben oltre la realizzazione di un presepe, avendo permesso di intrecciare forti e importanti relazioni sociali. Ringrazio anche Fabrizio Mandorlini, responsabile di Terre di Presepi, a cui anche la Via dei Presepi di Cerreto aderisce, per l’impegno profuso in questi anni per mettere in rete i Presepi. Un’attività di diffusione destinata a svilupparsi nei prossimi mesi grazie all’Associazione Città dei Presepi che abbiamo costituito con Comuni e associazioni nelle settimane scorse”.

A Cerreto Guidi, intanto, girando per il centro si possono ammirare nei fondi e nelle vetrine alcuni presepi che le contrade e i maestri presepisti hanno realizzato nel rispetto delle norme anti contagio per dare comunque il segno di come sia forte e sentita la tradizione dei presepi anche nell’anno in cui la Via dei Presepi non ha potuto tenersi, rinviando la sua decima edizione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa