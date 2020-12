Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, perquisizioni in corso in Versilia. La polizia è al lavoro a Viareggio, Pietrasanta e Lucca e sta eseguendo sette perquisizioni nei confronti di cittadini cinesi e italiani. Sono indagati per aver agevolato e sfruttato la prostituzione di donne di origini cinesi, clandestine nella maggior parte dei casi. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro gli appartamenti interessati.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO