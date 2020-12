Greve investe un milione per scuole, giardini e impianti sportivi

Investimenti per circa un milione di euro, finalizzati alla riqualificazione di scuole, spazi pubblici e impianti sportivi del territorio comunale di Greve in Chianti. E’ l’importo complessivo che l’amministrazione grevigiana ha destinato alla realizzazione e alla progettazione di un cospicuo piano di interventi, in parte già completato, volto al miglioramento e al consolidamento degli immobili comunali, con una particolare attenzione all’efficientamento energetico e alla creazione di nuove opportunità rivolte a studenti e sportivi per le attività outdoor.

EDIFICI SCOLASTICI

Un lavoro capillare, realizzato dopo un’attenta ricognizione delle necessità dei singoli plessi, è stato dedicato alla manutenzione del patrimonio scolastico. La giunta Sottani ha stanziato risorse proprie e ha impiegato personale del Comune, il Centro Operativo supportato dagli autisti degli scuolabus, per l’esecuzione di svariate opere di manutenzione straordinaria. “Siamo intervenuti con la realizzazione di interventi di imbiancatura nelle aule e nei corridoi per la scuola primaria di Greve – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Stecchi – abbiamo effettuato una completa verniciatura e pulizia degli ambienti nella ex scuola dell’infanzia Munari di Greve, anche nella materna Tirinnanzi è stato necessario procedere con una completa tinteggiatura degli spazi interni”. I lavori hanno interessato i principali plessi delle frazioni tra cui la primaria Montessori di San Polo, la materna e la primaria di Panzano, la materna e la primaria di Strada. “In quest’ultimo caso – aggiunge - abbiamo realizzato opere di manutenzione straordinaria nelle aule e nella palestra della scuola”. Al centro del programma di riqualificazione messo in campo dalla giunta comunale l’intervento di consolidamento dell’ex scuola di Lucolena, già concluso. L’edificio, reso nuovamente fruibile, è a disposizione della comunità e della Pro Loco.

AREE VERDI

Quanto al restyling degli spazi pubblici, un’opera da mettere in rilievo è la ristrutturazione del Centro Civico di Strada in Chianti in cui sono stati sistemati gli intonaci interni, realizzate alcune rifiniture della muratura esterna e la tinteggiatura degli interni. Tra le priorità individuate dall’amministrazione comunale acquisisce un ruolo di primo piano la risistemazione delle aree verdi e dei parchi pubblici. L’obiettivo del Comune è quello di conferire un nuovo look a 21 giardini presenti in diverse località del territorio, attraverso la sostituzione di alcuni dei giochi per i bambini. La giunta ha stanziato una somma pari a 50mila euro, privilegiando l’utilizzo di parti e componenti in plastica riciclata. “E’ nostra intenzione – rimarca l’assessore Stecchi - proseguire anche nel 2021 il programma di sostituzione graduale di tutti i giochi; in alcuni casi, come per i giardini di Greve Sant’Anna e Strada in Chianti, procederemo con una completa riprogettazione dell’area per aumentare ed ampliare le potenzialità di fruizione degli spazi”. Infatti è già stato completato il progetto per la ristrutturazione del Parco di Sant’Anna e nel 2021 sarà completato il progetto per Strada in Chianti.

IMPIANTI SPORTIVI

Passando al capitolo sport il Comune è intervenuto negli impianti di tutto il territorio comunale. Si appresta a decollare con la consegna dei lavori, prevista la prossima settimana, una delle opere più rilevanti della programmazione annuale. Si tratta della nuova copertura della piscina comunale, volta all’abbattimento dei consumi energetici, per la quale l’amministrazione comunale ha stimato un risparmio pari al 75 per cento sulla dispersione del calore. Quanto agli altri interventi “stanno volgendo al termine – fa sapere l’assessore - i lavori per la divisione degli impianti di riscaldamento, sanitario ed elettrico del Palazzetto di Strada in Chianti “Alessio Frosali”, che consentiranno ai due gestori, Endas e Polisportiva ChiantiNord, di utilizzare gli spazi in modo più funzionale alle esigenze di ciascuna società e ottenere un considerevole risparmio energetico per il consumo di luce, acqua e gas”. Sono stati realizzati, inoltre, alcuni interventi nel campo sportivo di Greve in Chianti per la riqualificazione del manto erboso, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione automatico e la realizzazione di un pozzo ad uso irriguo. “Abbiamo effettuato il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo di Dudda – interviene l’assessore - ed è stato realizzato il ponte di accesso all’impianto”.

Il Comune sta conducendo parallelamente un’intensa attività progettuale. Sono passati alla fase esecutiva gli interventi che mirano alla sostituzione della pavimentazione di tre impianti sportivi presenti nella scuola secondaria di primo grado Giovanni da Verrazzano di Greve in Chianti, nella tensostruttura delle piscine comunali di Greve e nel campo di tennis e calcetto di Chiocchio. Nei giorni scorsi il Credito Sportivo ha accettato la richiesta, avanzata dal Comune, di accensione del mutuo a tasso zero per la riqualificazione generale dell’intera area del campo sportivo di Strada. Il percorso finanziario è stato attivato dopo aver ottenuto l’approvazione della Figc e del Coni sul progetto definitivo per il rifacimento del manto sintetico. I lavori partiranno entro il 2021.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa