Scuole, Lega Certaldo: "Anticipare l'affollamento sui mezzi pubblici"

Al Senato della Repubblica, in commissione, è stato approvato un emendamento al Decreto Ristori, con la previsione di un’ulteriore dotazione di circa 90 milioni di euro per rafforzare il servizio di trasporto pubblico locale attraverso convenzioni con privati, come bus turistici, taxi ed NCC.

Questo emendamento fornisce a regioni e comuni la possibilità di stipulare convenzioni con le aziende private di bus, titolari di licenza per il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente.

In un momento come questo, il tema dei trasporti è fondamentale circa l'incidenza dei contagi da Covid-19 e la prossima riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio, con un forte utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti.

Il settore economico in questione, visto il suo carattere pubblico, deve assicurare il servizio di lavoro nonostante la grande crisi, con il concreto rischio di vedere scomparire le aziende che stanno attualmente lavorando senza riuscire neanche a coprire i costi fissi di esercizio.

Come Lega, a Certaldo, avevamo cercato di anticipare la riapertura delle scuole di Gennaio e l’affollamento sui mezzi pubblici che ne consegue. Già nello scorso Consiglio comunale di novembre, infatti, avevamo chiesto al Sindaco di trovare un’accordo con le società di trasporto private per agevolare il trasporto degli studenti presso i plessi scolastici.

La risposta è stata un secco no.

Nuovamente un’amministrazione che non si apre alle proposte dell’opposizione, a discapito dei vantaggi che le stesse porterebbero alla comunità.

Fonte: Lega - Salvini Certaldo