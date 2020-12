Sorpreso a rubare in un supermercato a Pisa

Ha cercato di rubare del cibo da un supermercato, ma gli addetti lo hanno notato. Un 25enne di origini tunisine è stato sorpreso in via Valgimigli a Pisa: la polizia è intervenuta e lo ha bloccato, costringendolo a riconsegnare la merca, dal valore di poche decine d'euro.

Il giovane è stato portato in questura a Pisa. La polizia scientifica lo ha sottoposto al rituale fotosegnalamento, identificandolo come clandestino sul territorio nazionale e con piccoli precedenti.

Il questore ha immediatamente firmato la richiesta inoltrata al dipartimento di Pubblica Sicurezza per un posto ai Centri di Permanenza e Rimpatrio, che è stato concesso e dunque in giornata una pattuglia della Questura accompagnerà il 25enne al C.P.R. di Torino, ove saranno perfezionate le procedure per il definitivo suo rimpatrio in Tunisia.