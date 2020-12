Fondo lussemburghese entra in Vesta, pelletteria di Ponte a Egola

Kon Group Financial Advisor Leader nelle operazioni di M&A per le Pmi ha assistito Sauro Gabbrielli, fondatore ed Amministratore Delegato di Vesta/Jakal, nell’operazione di acquisizione da parte di Bravo Capital Partners SCA Sicav-RAIF del 70% del capitale di Jakal, holding che detiene l'intero capitale sociale di Vesta Corporation. Sauro Gabbrielli rimarrà socio di minoranza della società e ricoprirà la carica di amministratore delegato

Bravo Capital Partners SCA RAIF è un fondo chiuso lussemburghese, il cui sponsor è Luxempart S.A., primaria holding di investimento quotata alla borsa del Lussemburgo con mezzi propri per oltre Euro 1,4 miliardi.

Vesta Corporation è una società con sede a Ponte a Egola, San Miniato, attiva nello sviluppo, produzione e commercio di pelli per calzature e pelletteria ed ha come clienti i più noti brand internazionali del lusso e della calzatura tecnica. Nel 2019 ha avuto ricavi delle vendite per oltre 25 milioni di euro.

L’operazione consentirà di rafforzare ed accelerare lo sviluppo e la crescita di una realtà industriale tra le più importanti e di qualità del territorio e del settore conciario animata da un Fondatore ed Amministratore delegato con grandi competenze, visione e qualità umane che lo hanno portato ad avere una squadra e risorse umane di importante valore in azienda.

Sauro Gabbrielli è stato assistito da KON Group in qualità di Financial Advisor, dallo Studio Nacci e Associati, per gli aspetti fiscali e contabili, e dallo Studio LS Legal, per gli aspetti legali.

Bravo è stata assistita dallo studio Russo De Rosa per gli aspetti legali e fiscali, Deloitte per gli aspetti contabili, LCA (business), ERM (ambientale) e dallo studio notarile Milano Notai.

Fonte: Ufficio stampa