Viabilità ospedale Cisanello: slitta la riapertura al transito di via Selli

Il maltempo ha fatto slittare a martedì 22 dicembre la possibile riapertura al transito di via Selli, a senso unico (direzione sud-nord, v. piantina allegata), nel tratto dalla rotatoria Maria Di Vestea Fishmann (tragitto chiuso per i lavori del nuovo sottopasso pedonale dal parcheggio B). L'allestimento completo della segnaletica è stato infatti ritardato dalla pioggia e dunque per lunedì 21, come precedentemente comunicato, non è possibile procedere alla modifica della viabilità. Martedì 22 è la nuova data fissata, meteo permettendo.

Sono state realizzate 3 corsie destinate:

-1: ambulanze, mezzi di soccorso e autobus;

-2: traffico veicolare;

-3: pista ciclabile (delimitata da deflettore in gomma).

La pista ciclabile permetterà il collegamento tra i parcheggi A e B al presidio ospedaliero e potrà essere usata anche dai monopattini.

Sempre dal parcheggio B è stato realizzato anche un attraversamento pedonale per consentire di raggiungere il Pronto soccorso (varco 1).

Per indirizzare i flussi di traffico sarà comunque presente personale della Polizia municipale e dell'Aoup.