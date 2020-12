Centro Cerbaiola, la denuncia: "Palestra senza riscaldamento. Una vergogna"

"E’ vergognoso che un centro di riabilitazione come Cerbaiola, un’eccellenza, presenti le carenze testimoniate dalla stessa Asl e che nella lettera dell’asl non si indichino gli interventi necessari per ovviare alle carenze descritte". E’ insoddisfatto il presidente Rolando Terreni, portavoce di 38 genitori dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola, della risposta dell’azienda sanitaria inviata al Comune a seguito dell’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

"Ciò che è scritto – spiega Terreni – conferma la fondatezza delle nostre istanze, in particolare la mancanza di riscaldamento nella palestra, che impedisce lo svolgimento delle attività dei nostri ragazzi; e l’insufficiente refrigerio nel periodo caldo al piano superiore. Per la legionella, anche se sono stati applicati filtri, resta il rischio che qualcosa possa sfuggire; infatti essa cova nelle tubature piene di calcare e obsolete e se un filtro si rompe passa il virus. Il Comune di Empoli aveva proposto la costruzione di una nuova residenza più consona ai bisogni dei disabili, ma qualcosa a livello regionale è andato storto e infatti al centro residenziale del Terrafino, come riferitoci dalla stessa Asl, non saranno trasferiti i ragazzi del centro di Cerbaiola e di Villa Fucini perché riservato a campus autismo. Altre residenze, come dice il Comune, sono in progettazione ma la realizzazione sarà definita fra circa 56 anni. I disabili non possono stare per tutto questo tempo in un centro con tali carenze".

LA RISPOSTA DELL'ASL