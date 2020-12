Il Rotary Club dona computer e tablet alle scuole medie e alle Rsa di Castelfiorentino, Certaldo e Montaione

Tra computer portatili e tablet sono in tutto 15 le apparecchiature consegnate in pochi giorni dal Rotary Club Valdelsa alle Medie del territorio, per l’attività didattica a distanza, e alle residenze sanitarie assistite, per far sentire meno soli gli anziani, accolti in queste strutture.

Ancora una volta, il Rotary Club Valdelsa, presieduto da Niccolò Mucerino Bucalossi per l’anno rotariano 2020-2021, non esita ad attivarsi concretamente, mettendosi al servizio del suo territorio di appartenenza, con tutte le risorse e gli strumenti possibili, nella battaglia comune contro il Covid.

In particolare, i pc portatili donati sono 4: tre consegnati alle Medie di Certaldo e 1 a quelle di Montaione. I tablet (completi di sim) donati sono 11 e consegnati, sempre nel più assoluto rispetto delle misure anti Covid, alle Rsa di Castelfiorentino “Ciapetti” (2 per ciascuna sede di Via Timignano e della Pieve) e “Pablo Neruda” (2); e alla Rsa “Villa Serena” di Montaione (5).

“L’impatto della pandemia è stato, e continua a essere, molto forte nella vita di ciascuno di noi. Tutti ne sono colpiti, nessuno escluso. Chi più, chi meno - commenta Mucerino Bucalossi -. Abbiamo così pensato di attivarci con service che fossero immediatamente utili, come è nelle nostre corde rotariane. Il nostro pensiero è andato subito ai più fragili, alle persone anziane delle case di riposo, costrette a vivere in isolamento a tutela della loro stessa salute, senza il conforto della presenza fisica dei loro familiari. I tablet potranno aiutare loro a sentirsi meno soli e a comunicare con le loro famiglie in sicurezza. Il nostro pensiero è andato anche ai nostri ragazzi e alla difficoltà di garantire loro la continuità della didattica a distanza senza adeguati strumenti. La tecnologia ci è venuta in aiuto. E la decisione è stata subito presa. Non dimenticheremo mai l’accoglienza ricevuta da parte di tutti, dagli operatori sanitari agli amministratori locali e al personale scolastico. Ci siamo sentiti tutti parte integrante di una comunità che lavora insieme, e che, insieme, si impegna per superare al meglio questi momenti così difficili”.

Il costo complessivo per l’acquisto dei pc portatili e dei tablet si aggira intorno ai 4mila e 500 euro, frutto del contributo di tutti i soci del Club.

Fonte: Rotary Club Valdelsa