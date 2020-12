Aiuti alle attività economiche del territorio di Ponte Buggianese: ecco come fare richiesta

Si informa la cittadinanza che fino a Lunedì 28/12/2020 è possibile presentare richiesta per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto a favore delle microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, dell’artigianato alle attività urbane, dei servizi alla persona e della somministrazione.

Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con l’erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi fissi sostenute dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di Ponte Buggianese, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Toscana nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificato nel bando.

Si invita ad un'attenta lettura del bando per quanto riguarda i requisiti necessari e le modalità relative alla presentazione della domanda disponibili sul sito www.comune.ponte-buggianese.pt.it, dove sono reperibili il bando, l’elenco dei codici ateco esclusi dal finanziamento ed il modulo di domanda in formato editabile.

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro lunedì 28.12.2020 consegnandole al protocollo o inviandole per PEC all’indirizzo comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it.

“Con questa iniziativa – conclude il Sindaco – abbiamo voluto dare attenzione alle nostre microimprese, a coloro che operano direttamente nel territorio. Queste, nonostante i vari ristori governativi, meritano l’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale e nel nostro piccolo vorremmo contribuire a far sì

che tutte possano continuare con la loro attività anche dopo la fine di questa pandemia.

Preme ricordare che come abbiamo sempre affermato, oggi più che mai siamo in campo verso tutti i nostri cittadini e le imprese del nostro territorio, senza tralasciare i nostri progetti di mandato. Voglio infine ringraziare tutto il personale dell’Ente che con abnegazione dim