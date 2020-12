Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia dona ecografo all'Ospedale pesciatino

Un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per la vicinanza manifestata alla Medicina Interna dell'ospedale S.S. Cosma e Damiano diretta dalla dottoressa Grazia Panigada in questo momento di pandemia con donazioni utilissime anche per la gestione dei pazienti instabili con come quelli affetti da Covid 19.

In particolare molto utile la fornitura di un ecografo portatile per l’esecuzione di esami a letto del paziente necessari per chiarire l’impegno polmonare, il coinvolgimento dei vasi per eventuali trombosi oltre che la valutazione di addome e cuore.

Molto utile anche la fornitura di un ventilatore per il supporto respiratorio,di pulsossimetri e monitor multiparamentrici per la costante monitorizzazione dei pazienti.

Un sentito ringraziamento dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero e dalla direzione generale della AUSL.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa