Cade da un muretto, secondo grave incidente in 4 giorni a Spicchio

Solo 4 giorni fa un operaio era morto durante un'operazione di imbottigliamento per una caduta da un camion in un'azienda agricola di Spicchio a Vinci, oggi un altro incidente grave nella medesima frazione. Stavolta l'elisoccorso è giunto per un uomo che sarebbe caduta da un'altezza considerevole da un muretto, per dei lavori che stava compiendo in via Fratelli Cairoli. Alle 8.15 circa un'ambulanza della Misericordia di Montelupo è giunta sul posto e i sanitari hanno assistito i membri dell'eliambulanza per il trasferimento del ferito all'ospedale Careggi di Firenze, al Cto. Adesso si trova in prognosi riservata per il forte trauma cranico riportato. Presente sul posto anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO