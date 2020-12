Incidente in Fi-Pi-Li e guasti alla stazione di San Romano: viabilità in difficoltà

Viabilità in difficoltà questa mattina nel comprensorio del cuoio. Sulla Fi-Pi-Li intorno alle 8.30 due auto e un furgone hanno impattato, creando 1 km di coda tra le uscite di Santa Croce e Montopoli in direzione Pisa. Non ci sarebbero feriti per fortuna.

Passiamo alla tratta ferroviaria. Un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di San Romano Montopoli ha causato il ritardo di 20 minuti per il treno 18275 tra Firenze SMN e Pisa Centrale. Anche gli altri treni regionali potranno avere ritardi simili.