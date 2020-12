Lavori al server e alla rete del Comune di Certaldo, possibili disservizi

Si informa la cittadinanza che martedì 22 dicembre 2020, a causa di lavori di aggiornamento e modifica della connettività di rete, potrebbero verificarsi alcuni disservizi relativamente all'erogazione dei servizi, in particolar modo per quanto riguarda l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, i servizi online e comunque quesi servizi che devono essere erogati mediamente l'accesso a internet, intranet e posta elettronica. Ci scusiamo per l'eventuale disagio arrecato.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa