Minimal Teatro live streaming con Trame su misura

Al Minimal Teatro di Empoli torna Teatri di confine, rassegna teatrale serale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

In teatro non si può andare e allora è il teatro che si sposta nelle case degli spettatori.

Infatti domani, martedì 22 dicembre, alle 21 per la prima volta ci sarà un live streaming di uno spettacolo: si inizia questa avventura con una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro Trame su misura (volume 2) Cappuccetto bang bang-C’era una volta piena di stelle di e con Renzo Boldrini e Daria Palotti.

Uno spettacolo che mixa lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti, per evocare due differenti storie. La prima storia è una versione di Cappuccetto Rosso in cui la bambina riceve in dono un cestino dotato di un navigatore, che dovrebbe metterla in sicurezza da brutti incontri e continui smarrimenti. Ma il condizionale è d’obbligo in un bosco frequentato da lupi dj e nonne dall’appetito di ferro.

La seconda storia, C’era una volta piena di stelle, è ispirata all’opera di Gianni Rodari, in particolare a “Passeggiata di un distratto”, il cui protagonista è un bambino talmente distratto da perdere anche le parti del suo stesso corpo. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Trame su misura vol.2 verrà trasmesso martedì 22 dicembre alle 21 in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Giallo Mare Minimal Teatro.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o all’ufficio cultura del comune di Empoli 0571757723 o scrivere a info@giallomare.it.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro