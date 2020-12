Mirko Borselli eletto segretario generale di Flai Cgil Toscana

Oggi, in via telematica, si è svolta l’assemblea generale di Flai Cgil Toscana (la categoria che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell’industria di trasformazione alimentare), che ha eletto segretario generale (a grande maggioranza) Mirko Borselli. Borselli, 38 anni, operaio di Acqua Panna, delegato aziendale e poi dirigente nella Flai Cgil fiorentina, è il segretario generale di Flai Cgil Firenze (carica che continuerà ad occupare).

“Un grande onore e una grande responsabilità, il lavoro di squadra sarà la base per affrontare le tante sfide che ci attendono, a partire dalla lotta al caporalato in agricoltura e non solo”, le sue prima parole dopo l’elezione. Borselli succede a Gianluca Giussani, che durante l’assemblea di oggi è stato sentitamente ringraziato per il lavoro svolto. Giussani continuerà il suo impegno nel sindacato.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze