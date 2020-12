Parco di San Donato si amplia verso il Palazzo di Giustizia. Più verde in viale Guidoni

Avanti con la valorizzazione del parco di San Donato che diventa più grande, mentre prende il via la riqualificazione dell’area verde di piazza Valdelsa. Lo ha annunciato oggi l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re in Consiglio comunale in risposta al question time della consigliera Pd Alessandra Innocenti. “Il parco di San Donato è da poco passato nella disponibilità e gestione del Comune di Firenze – ha detto l’assessore Del Re -: è nostra intenzione però procedere a una rivisitazione della progettazione, anche sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso della fase di ascolto per il primo Piano del Verde della Città di Firenze. Nel frattempo, è stato rilasciato il permesso a costruire che consentirà al soggetto attuatore privato, Immobiliare Novoli, di avviare la procedura di evidenza pubblica per selezionare l’operatore che realizzerà i lavori di ampliamento del Parco, per la parte legata agli oneri di urbanizzazione e ancora non realizzata. Questo consentirà nel 2021 di avere un nuovo accesso al parco, accanto al Palazzo di Giustizia, e di attrezzare le nuove area giochi e area cani, andando anche a incrementare le alberature presenti nel parco. Dopo il confronto dei giorni scorsi con l’associazione Novoli Bene comune, prenderemo poi anche in considerazione la proposta di ampliamento della fascia di verde pubblico presente in viale Guidoni, dove interverremo con opere di miglioria dal punto di vista della manutenzione e anche con la messa a dimora di nuovi alberi. Per quanto riguarda infine piazza Valdelsa – ha annunciato l’assessore Del Re -, abbiamo approvato un progetto di riqualificazione ambientale e funzionale che prevede la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria per un importo di 60mila euro, nell’ambito di un accordo quadro che riguarda anche interventi per piazza Leopoldo e la porzione dei giardini della Fortezza più vicina al torrente Mugnone”.

“Si tratta di interventi importanti che riguardano zone densamente popolate e giardini vissuti da tante famiglie e tanti bambini: per questo, è necessario continuare a investire sull’incremento delle aree verdi e sulla loro manutenzione”, ha detto la consigliera Innocenti esprimendo soddisfazione per la risposta dell’assessore Del Re che ha tenuto conto delle segnalazioni della cittadinanza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa