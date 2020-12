Parrocchia di Roffia a San Miniato senza il presepe artistico, gli eventi online

Quest’anno a causa della grave situazione sanitaria la Parrocchia di Roffia a San Miniato non ha potuto allestire il presepe artistico che ormai da anni allestiva prima in chiesa per poi trasferirsi nella Cantina.

"Nessun’altra manifestazione ludica come mercatini, concerti o spettacoli - dichiara uno degli organizzatori -all’improvviso si è accesa una Luce di Speranza in questo cielo scuro, abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti con la Natività che normalmente era esposta a Roffia, alla Mostra Internazionale dei 100 Presepi che si svolge a Roma sotto il Porticato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma. Lì quest’anno abbiamo portato anche il nome di Terre di Presepi di cui facciamo parte ma soprattutto del nostro Comune San Miniato".

"Abbiamo inoltre realizzato una copia dell’opera esposta a Roma che è stata esposta in Piazza del Duomo a San Miniato. Mentre nella nostra chiesetta di campagna abbiamo istallato solo la statua del Bambino Gesù in segno come simbolo di speranza".

"Quest’anno pieno di sofferenza e tristezza abbiamo mantenuto le promesse fatte l’anno scorso e in accordo con il Maestro Mauro Becattini che ha organizzato insieme al coro che dirige un evento online".

Il coro “On Train Gospel Choir”, una della zona di San Miniato esistente da più di tre anni, effettuerà il suo primo concerto Online. Il 26 dicembre alle 18.00 il concerto verrà trasmesso come Premiére Youtube e sarà poi sempre visibile a partire da allora. Non perdetevi la prima. E’ sempre la più emozionante! I componenti del gruppo hanno affrontato con entusiasmo le sfide poste in questo periodo dall’emergenza sanitaria: tutto l’evento è infatti stato messo in piedi con prove on line e incontri virtuali, senza alcun contatto in presenza.

Il coro aveva già tenuto concerti in ambienti della nostra zona. Ma questa è davvero una grossa nuova sfida!!!

L’invito è per il 26 dicembre, Santo Stefano. E non dimenticate, dopo averlo seguito, di scaricare anche l’omaggio: il calendario gospel di On Train G.C., cliccando su “IL CALENDARIO GOSPEL”.

26 DICEMBRE 2020 ore 18:00

CONCERTO GOSPEL DEL CORO “ON TRAIN GOSPEL CHOIR”

Per vedere il concerto, accedi alla pagina

https://sites.google.com/view/ontraingospelchoir/concerto-di-natale-2020

e clicca su “COLLEGAMENTO ALLA PREMIERE YOUTUBE”

E dopo il concerto, non dimenticate di votare i brani (e non solo) cliccando su “VOTA IL CONCERTO” e “INDOVINA LA VOCE MISTERIOSA”.

Vogliamo Augurare un Felice Natale a tutti i Cittadini della Frazione di Roffia e di tutto il Comune di San Miniato. E un Pensiero particolare a tutte le persone a noi care che purtroppo ci hanno lasciato oppure sono malate per colpa del COVID-19 e a tutti gli operatori Sanitari, Medici Infermieri, O.s.s che lottano per la nostra salute.

Fonte: Presepe Roffia - Ufficio Stampa