Pazienti positivi nel reparto no-Covid dell'ospedale Versilia: attivate le procedure

Nei reparti no Covid dell'ospedale Verislia di Lido di Camaiore è stata riscontrata la positività di alcuni pazienti al secondo tampone effettuato durante la degenza.

"Queste persone, comunque tutte asintomatiche, sono state immediatamente trasferite nei reparti Covid ed è stata effettuata la relativa inchiesta epidemiologica, per capire quando e dove possa essersi trasmessa l'infezione. Per precauzione sono stati effettuati tamponi molecolari su tutti i pazienti ricoverati. Nel frattempo dai test antigenici eseguiti sul personale dipendente sono emerse alcune positività, confermate dagli esami molecolari, e gli operatori interessati sono già stati isolati al proprio domicilio", così in una nota il direttore sanitario dell'ospedale Giacomo Corsini.

"Definito il quadro della situazione - sottolinea Corsini in una nota -, grazie alla disponibilità ed alla professionalità del personale delle strutture interessate sono già state attuate le necessarie modifiche organizzative. Nello specifico setting in cui sono state riscontrate le positività non si ricovera più. Inoltre, sono state create bolle anche nella gestione del personale e gli accessi dei visitatori sono stati sospesi. Sono state quindi adottate tutte le procedure del caso e stiamo monitorando la situazione, che è sotto controllo. Le misure, attuate dalla direzione ospedaliera e dal nucleo interno secondo precisi protocolli, sono state concordate con l'unità di crisi aziendale, con la direzione aziendale e con l'infettivologo di riferimento".