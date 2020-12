Noferi (M5S). Aumento posti letto per pazienti Covid ma senza personale che li possa curare

Un dicembre di successo per la sanità della Regione Toscana che è riuscita a rendere disponibili fra il nuovo Centro Covid Pegaso nell'ex Creaf, l'Ospedale Santo Stefano di Prato e il Padiglione A dell'ex Ospedale Campo di Marte di Lucca ben 405 posti letto per pazienti Covid.

“Peccato però – sottolinea la Consigliera del Movimento Cinque Stelle Silvia Noferi – che a fronte di questi numeri incredibili di nuovi posti letto non corrisponda il numero dei medici e infermieri che di questi pazienti dovrebbero prendersi cura. Sia il Presidente Giani che l'Assessore Bezzini hanno sottolineato che questi centri saranno a disposizione di tutta la regione per alleggerire la pressione sanitaria indotta dalla pandemia, ma ci devono dire come faranno a garantire il loro funzionamento dato che le 5000 assunzioni annunciate di personale sanitario altro non è che la stabilizzazione del personale già in servizio o di turnover.

I giochi di prestigio non funzionano e sarebbe gravissimo che il personale sanitario venga spostato da una struttura all'altra per raccontare una realtà che non esiste.

Servono certezze in questo momento difficile per il nostro paese e quindi – conclude Noferi - è quantomeno doveroso che il Presidente Giani e l'Assessore Bezzini dicano ai toscani attraverso quali procedure, con quale inquadramento contrattuale e in che tempi verrà reclutato il personale sanitario per questi 405 posti letto in più della sanità toscana”.

Fonte: Silvia Noferi Consigliera della Regione Toscana Movimento 5 Stelle