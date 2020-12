Studenti Casapound ai domiciliari, esponenti FdI e Lega alla manifestazione

Ieri pomeriggio, nell’ultima domenica prima di Natale, alcune centinaia di persone si sono ritrovate in piazza San Firenze per una manifestazione in favore di Lorenzo, Fabio e Libero, tre studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale dallo scorso 25 novembre per aver svolto un volantinaggio di protesta contro il Governo in una scuola fiorentina. Presenti e intervenuti al microfono anche importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Senatore della Lega William De Vecchis, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e un nutrito gruppo di consiglieri comunali arrivati da numerose città.

“E’ stata una grande dimostrazione di civiltà – dichiara in una nota Saverio Di Giulio, responsabile di Firenze Identitaria (già candidato sindaco a Firenze per CasaPound, NdR) – siamo felici che così tante persone abbiano risposto al nostro appello, decidendo di dedicare la propria domenica ad una manifestazione in favore di Lorenzo, Fabio e Libero, rivendicando libertà, giustizia, etica e verità. Princìpi basilari per una civiltà che pretenda di definirsi tale e che in questa vicenda sono stati calpestati e vilipesi”.

“Stiamo parlando di ventenni che dedicano il proprio tempo alla politica e ad attività sociali e culturali, sottoposti a misure restrittive della libertà personale dallo scorso 25 novembre per un semplice volantinaggio svolto all’interno di una scuola, trasformato in aggressione da una fantasiosa ricostruzione dei fatti ad opera del denunciante, il preside del liceo ed esponente del Partito Democratico Alessandro Giorni”, continua Di Giulio.

“I nostri ragazzi sono agli arresti domiciliari da un mese dovranno rimanerci almeno fino a dopo le festività per un reato che non hanno commesso. Questa vicenda sta assumendo il sapore della persecuzione politica, dato che esistono dei video esaustivi, resi pubblici dagli stessi accusati, dai quali si evince chiaramente il carattere pacifico dell’iniziativa”.

“Vogliamo ringraziare sentitamente il Senatore della Lega William De Vecchis, arrivato appositamente dal Lazio per sostenere la libertà dei nostri giovani, dopo aver denunciato più volte in Parlamento questa inaccettabile vicenda. Un ringraziamento anche a tutti gli altri rappresentanti istituzionali intervenuti, a partire dal Consigliere Regionale Francesco Torselli e il Consigliere Comunale Alessandro Emanuele Draghi di Fratelli d’Italia, il Segretario provinciale Alessandro Scipioni e il Consigliere di quartiere Alessio Di Giulio della Lega, i Consiglieri Comunali di Lucca e Grosseto Fabio Barsanti e Gino Tornusciolo e il Consigliere Comunale di Scandicci Leonardo Batistini. Mi preme infine sottolineare l’apprezzata presenza, densa di significato, delle Comunità militanti fiorentine di Casaggì, rappresentata dal Presidente Marco Scatarzi e di Lealtà e Azione. Una partecipazione trasversale, dalla quale ci auguriamo scaturisca una presa di coscienza sempre più ampia rispetto all’ingiustizia che stanno subendo Lorenzo, Fabio e Libero”.