Sub Geas continano la didattica, l'appello alla partecipazione

La pandemia non ha fermato l'attività del Geas.

Il Gruppo empolese attività subacquee ha infatti proseguito la propria didattica nel pieno rispetto delle regole, continuando così ad avvicinare appassionati al mondo subacqueo.

E come da tradizione il presidente Sandro Matteucci non ha mancato di rivolgere ai soci gli auguri di buon Natale. "Al circolo sono mancati fisicamente i suoi soci perché senza gruppo non esiste Geas - spiega - ma, nonostante le difficoltà del momento, non abbiamo perso l’entusiasmo e voglia di fare e tanti sono i nuovi allievi ed aspiranti sub coi quali ci siamo mossi sfruttando la tecnologia per poter fare i corsi. Questa cosa ci dà forza e porta a chiederci: cosa dobbiamo pretendere di più da un circolo ricreativo? Le prospettive future potrebbero essere veramente rosee e vogliamo tanto sperare che il nuovo anno ci porti la serenità e la forza necessaria per consentirci di far crescere e sviluppare questa nostra attività".

"Per riuscire a far bene tutto questo - prosegue - sarà necessario unire le forze portando ognuno di noi un contributo operativo. Più saremo a farci carico dell’organizzazione e degli eventi e maggiore sarà la garanzia del positivo esito finale, diversamente, la strada sarà breve. Questo è l'augurio che facciamo nel porgere a tutti i migliori auguri di un sereno Natale con l’augurio di poterci tuffare in un anno migliore".