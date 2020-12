Violenza di genere, il consiglio dell'Unione Mugello chiede formazione specifica per la municipale

Organizzare un corso di formazione per la Polizia municipale sul tema della violenza di genere e violenza domestica (donne e bambini). Lo chiede il Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello con una mozione approvata all'unanimità.

Presentata dal gruppo 'Mugello in comune', la mozione impegna il presidente e la giunta dell'ente ad “attivare un corso che si propone di formare gli operatori della Polizia municipale attraverso una conoscenza approfondita della normativa vigente e delle strategie di contrasto più efficaci rispetto al tema della violenza sulle donne e sui minori”.

I dati Istat mostrano a livello nazionale, si legge nel documento, la crescita costante “dei casi di violenza sulle donne, in special modo violenza domestica in periodo di emergenza Covid 19 (chiamate al 1522 +73%)”. Un fenomeno assai preoccupante e anche per questo si ritiene necessario incrementare la formazione della Polizia municipale per metterla nelle condizioni, nell'ambito dell'attività di pubblica sicurezza, di migliorare ulteriormente la propria azione in contesti del genere. “I corsi di formazione sulla normativa vigente riguardo alla violenza domestica - si sottolinea ancora nella mozione - consentono l'approfondimento delle procedure di intervento legate al ruolo dell'operatore di polizia locale, nel contesto socio-ambientale e nei procedimenti attivati o da attivare”. Un approccio di elevato livello professionale e un miglioramento delle competenze degli operatori nella tutela della vittima.

Da più parti durante il dibattito in Consiglio si è espresso un plauso al gruppo consiliare per l'iniziativa assunta. E il presidente dell'Unione dei Comuni Gian Piero Philip Moschetti ha dichiarato la volontà di interpellare il prefetto di Firenze per estendere il corso di formazione alle forze di polizia statali che agiscono sul territorio.

